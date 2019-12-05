حظر تجول في مدينة تحكمها مليشيات الاسد بعد صراع دامي على الغنائم

فرض نظام الرئيس السوري بشار الاسد حظر التجوال على مدينة سلحب في محافظة حماة السورية اثر معارك عنيفة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما دفع الجيش السوري لنشر الدبابات في منطقة المواجهات.

وبدأ الجيش السوري عملية له في المنطقة بعد أن اغتال مجهولون مدير ناحية سلحب النقيب مهند وسوف، في خطوة يبدو انها تصفية حسابات وتقاسم الغنائم الامر الذي دفع السلطات لفرض منعا للتجول منذ ساعات الصباح الأولى، وشهدت المدينة معارك حقيقية استخدم فيها المتناحرون أسلحة خفيفة ومتوسطة، وهو ما استدعى استخدام الدبابات في العملية.

وذكرت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل 4 مسلحين واعتقال خمسة، مضيفة أن الوضع في المدينة عاد إلى الاستقرار وتم رفع حظر التجوال، فيما ذكرت صفحات محلية أن العملية أسفرت عن مقتل أحد أفراد شرطة حماة، وإصابة رئيس فرع الأمن الجنائي فيها.

وتعد عملية الأمس الثانية بعد محاولة شهدتها سلحب منذ أشهر حيث حاصرت السلطات الأمنية المدينة للتدقيق في هويات من يدخلون إلى الناحية ويغادرونها.