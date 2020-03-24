حظر تجول في مصر، ومطارات إماراتية تعلق الرحلات لاحتواء الكورونا

قررت مصر الثلاثاء، حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من الأربعاء ولمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بينما اعلنت مطارات امارايية تعليق رحلات الركاب لمنع انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيتم إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وأن السلطات ستطبق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.

وذكر أن مصر قررت أيضا مد العمل بتعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية بعد انتهاء فترة التعليق الحالية في 29 مارس آذار.

وأعلن مدبولي إغلاق معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي موضحا أن هذا القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

وأوضح أنه تقرر الإغلاق التام لجميع المحال التجارية والحرفية يومي الجمعة والسبت خلال فترة الحظر.

واعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الثلاثاء، أنه كلف الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكتب السيسي، على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أنه كلف “الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، وسط توقعت بصدور عدد من الإجراءات التي تهدف لمكافحة انتشار الفيروس.

وسجلت مصر أمس خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366.

مطارات اماراتية تعلق الرحلات

الى ذلك، قررت مطارات دبي ومطار أبوظبي تعليق كل رحلات الركاب اعتبارا من الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الإجلاء، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وصدرت البيانات الأخيرة عن المطارات الرئيسية في الإمارات بعدما أعلنت الحكومة يوم الاثنين تعليق جميع رحلات الركاب والرحلات الترانزيت من وإلى البلاد لمدة 48 ساعة.

وجاء في بيان نشره مطار أبوظبي على تويتر يوم الثلاثاء "نود إعلامكم بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى مطار أبوظبي الدولي بشكل مؤقت ابتداء من 26 مارس الساعة 23:59 بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية".

ونشر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي المذكرة نفسها لمطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.

اصابة في فلسطين

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60، فيما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي: “تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة من مدينة رام الله عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد المصابين إلى 60”.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص حول العالم، توفي منهم قرابة 16 ألفاً و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

18 اصابة في عُمان

وقررت السلطات العمانية الإثنين، منع التجمعات ووقف طباعة وتداول الصحف والمجلات الورقية، وإغلاق محلات الصرافة، في سياق إجراءات التصدي للفيروس.

أعلنت وزارة الصحة العمانية الثلاثاء تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 84.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة جميعها لمواطنين، ومنها 11 حالة مرتبطة بمخالطة مرضى سابقين، و5 مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وحالتان لا تزالان تخضعان للتقصي الوبائي.

وأشارت الوزارة إلى أن 17 حالة تماثلت للشفاء.

وفي سياق إجراءات التصدي للفيروس، قررت السلطات العمانية الإثنين، منع التجمعات ووقف طباعة وتداول الصحف والمجلات الورقية، وإغلاق محلات الصرافة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.