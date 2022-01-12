حظر تجول ليلي في تونس لمواجهة تفشي كورونا

فرضت تونس حظر تجول ليلي ابتداء من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك ضمن جملة اجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد.

ومن بين الاجراءات التي اعلنها المجلس الوزاري الذي انعقد الثلاثاء، بناء على توصيات الللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وقال المجلس في بيان انه سيتم تطبيق الإجراءات المقررة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.

وحث المجلس على الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

وتقرر ايضا تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية، وتشديد مراقبة جواز التلقيح، مع مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

وسيتم تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.

وأوصى المجلس الوزاري بتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى. وسيتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 يناير.

وسجلت وزارة الصحة التونسية الثلاثاء، إصابة 4 آلاف و856 شخصا بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 11 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأفادت الوزارة، في بيان بأنه تم إجراء 19 ألفا و924 تحليلا مخبريا أمس، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 24.42%، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و707 حالات.