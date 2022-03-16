حظر تجول مفاجئ وحتى اشعار آخر في سنجار شمالي العراق

اعلنت شرطة قضاء سنجار شمالي العراق الاربعاء، فرض حظر ليلي على التجوال حتى اشعار آخر، في خطوة قالت وسائل اعلام انها جاءت على خلفية تكرار إطلاق مجهولين النار عشوائيا وتفجير عبوات صوتية في المدينة خلال الفترة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان، إنه على ضوء توجيهات المراجع (العسكرية والامنية) سيتم فرض حظر على تجوال المركبات والأشخاص بشكل عام داخل وخارج قضاء سنجار" الواقع في محافظة نينوى شمالي البلاد.

واوضح البيان أن الحظر سيبدأ من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بالتوقيت المحلي، مضيفا انه "سوف يكون ساريً حتى إشعار آخر".

ودعت الشرطة في البيان المواطنين "للإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم بإستثناء الحالات الإنسانية حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمسائل القانونية".

اطلاق نار وتفجير عبوات

ولم يوضح بيان الشرطة أسباب فرض الحظر. لكن ضابطا في شرطة نينوى رجح ان يكون السبب تكرار إطلاق مجهولين النار عشوائيا وتفجير عبوات صوتية في سنجار، خلال الأسابيع الماضية، دون خسائر بشرية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين 2020، وقَّعت بغداد مع حكومة إقليم كردستان (شمال) اتفاقا لحفظ الأمن في سنجار عبر قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات الإقليم.

كما ينص الاتفاق على إخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

لكن على ما يبدو، فان ذلك لا يشمل قوات الحشد الشعبي الشيعية التي حظيت الاربعاء باشادة إدارة قضاء سنجار.

فقد ذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن “قائممقام قضاء سنجار وكالة فهد حامد، خلال استقباله آمر تشكيل قوة سنجار التابعة لقيادة عمليات نينوى للحشد محمود رضا الأعرجي، ثمن دور الحشد وجهوده من أجل حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات وأطياف القضاء الواقع غرب محافظة نينوى.”

وشدد قائممقام سنجار بحسب البيان على “أهمية تواجد وانتشار مقاتلي الحشد لتعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين”.