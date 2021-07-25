حظر جزئي في الجزائر وليبيا و300 ألف جرعة لقاح من أميركا للمغرب

أعادت الجزائر فرض حظر تجول ليلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قامت ليبيا بخطوة مماثلة، فيما تبرعت الولايات المتحدة للمغرب بأكثر من 300 ألف جرعة من اللقاح.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة فرض الحجر الصحي لمدة 10 ساعات يوميا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، إثر الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن قرار العودة إلى الحجر الصحي "يخص الولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا".

كما أمر تبون بإطلاق عملية كبرى فورا "لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية، واقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين".

وبلغ العدد الاجمالي لإصابات كورونا في الجزائر أكثر من 160 ألفا، فيما توفي اكثر من اربعة الاف.

حظر في ليبيا

وفي ليبيا، قرر مجلس الوزراء فرض حظر تجوال جزئي من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا.

وخصص مجلس الوزراء أكثر من 100 مليون دولار لوزارة الصحة لمواجهة كورونا.

وكان وزير الصحة علي الزناتي، طالب خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء في مدينة سبها بإقرار حظر جزئي للتجوال.

وتشهد ليبيا زيادة ملحوظة في إصابات فيروس كورونا بصيغته المتحورة دلتا، حيث فاق عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأحد 3800 إصابة. وبدأت الحكومة الليبية حملة استثنائية لتقديم اللقحات المضادة لفيروس كورونا في عدد من المدن.

لقاحات من اميركا للمغرب

الى ذلك، تبرعت الولايات المتحدة للمغرب بأكثر من 300 ألف جرعة من من اللقاح ضمن برنامج " كوفاكس"، المبادرة العالمية التي تهدف لتوزيع اللقاح على الدول التي تحتاج المساعدة في مواجهة الوباء.

وقال السفارة الأميركية في المغرب في بيان، الأحد، إن هذه اللقاحات تنتجها شركة الأدوية الأميركية جونسون أند جونسون، والتي لا تتطلب سوى جرعة واحدة للتلقيح الكامل.

وستساهم هذه الكمية في تطعيم أكثر من 300 ألف مواطن، كما ستساهم في جهود المغرب للسيطرة على الوباء " وفق البيان.

ويواصل المغرب حملة تطعيم واسعة، للوصول إلى تطعيم جماعي خصوصا بعد الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التي عرفتها البلاد مؤخرا حسب تصريحات الجهات المعنية.

وفيات في تصاعد

في الاثناء، أعلن العراق تسجيل 55 وفاة بـ"كورونا"، فيما رصد الأردن 15 والسعودية 12 وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 55 وفاة و9147 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي 8492 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليون و552 ألفا و 648 إصابة؛ منه 18 ألفا و287 وفاة، ومليون و411 ألفا و29 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة و1061 إصابة بـ"كورونا"، فضلا عن تعافي 767 شخصا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 764 ألفا و984؛ منه 9963 وفاة، و746 ألفا و960 حالة تعافٍ.‎

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و1194 إصابة بـ"كورونا"، إضافة إلى تعافي 1164 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 518 ألفا و143، منه 8167 وفاة، و499 ألفا و129 حالة تعاف.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 194 مليونا و645 ألفا، توفي منهم أكثر من 4 ملايين و171 ألفا، وتعافى ما يزيد على 176 مليونا و633 ألفا، وفق موقع "وورلدوميتر".

كما أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 255 حالة وفاة و4912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من 15 يوليو الحالي وحتى يوم أمس السبت.

وبذلك يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة بالإصابة بالفيروس في السلطنة إلى 293954 حالة، والوفيات إلى 3753 وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين بالسلطنة 275760 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.8%.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 68، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 786 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 315.