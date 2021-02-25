حظر جيش ميانمار على فيسبوك وإنستغرام‎‎

أرجعت إدارة فيسبوك قرار حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش لقواعد فيسبوك مرات ومرات، ومنها أثناء الانقلاب.

حظرت شركة "فيسبوك" على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق "إنستغرام"، في ظل استمرار المظاهرات الحاشدة بعد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الشركة أكدت في بيان الخميس أن "الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر… نعتقد بأن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستغرام كبيرة للغاية".

وأضافت "فيسبوك" في البيان أنه سيحظر كذلك على جميع "الكيانات التجارية المرتبطة بتاتماداو" الإعلان على منصاته.

وأرجعت قرارها حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش لقواعد فيسبوك مرات ومرات، ومنها أثناء الانقلاب.

ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط/فبراير، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات أمنية.

