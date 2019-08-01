حظر "سري" سعودي يمنع الصادرات التركية من دخول المملكة

احتجزت السلطات السعودية شاحنات وحاويات تحمل بضائع تركية إلى المملكة هذا الأسبوع، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين البلدين منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

وأكد مسؤول تركي، طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع "Middle East Eye "، أن السلطات السعودية منعت 80 شاحنة تركية كانت تنقل منتجات النسيج والمواد الكيميائية إلى المملكة العربية السعودية عبر ميناء "دوبا".

كما تم حجز ثلاثمئة حاوية تحمل الفواكه والخضروات من تركيا في ميناء جدة، وفقا لما ذكره المسؤول. وقال المسؤول يوم الأربعاء: "نحن نحاول حل الوضع من خلال التحدث مع السعوديين".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعطل فيها المسؤولون السعوديون الصادرات التركية. في الأسبوع الماضي، وبطريقة مماثلة، تم إيقاف أكثر من 70 شاحنة تركية تنقل الفواكه والخضروات في ميناء جدة.

وقال مسؤول تركي ثان إن الوضع السابق تم حله بعد تدخل الحكومة التركية.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، محمد جوزلمان، يوم الثلاثاء: "منذ يونيو، فرضت المملكة العربية السعودية حظرا سريا على الصادرات التركية".

وأضاف: "يحتفظون بالخضروات والفواكه التركية الخام لمدة شهر في الميناء. عادة ما يستغرق الأمر يومين فقط لاستكمال الشيكات الجمركية الرسمية. سوف يفسدون ".

"مسألة سياسية إلى حد كبير"

ورفضت السفارة السعودية في أنقرة التعليق على الموقف يوم الأربعاء. لكن المراقبين في تركيا يعتقدون أن مشكلة الصادرات، التي بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار العام الماضي، تنبع من التوترات السياسية المستمرة.

وقال فاتح سينر، رئيس رابطة النقل الدولي ومقرها أنقرة، إن المسؤولين من المستوى الأدنى في المملكة العربية السعودية يتسببون في مشاكل بسبب الخلاف مع أنقرة.

ودعت وسائل الإعلام السعودية وشخصيات الأعمال الرائدة في المملكة إلى مقاطعة السياحة واستيرادها ضد البلاد منذ بداية الصيف.

دعا عجلان العجلان، رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض، إلى مقاطعة الاستيراد عبر موقع تويتر الشهر الماضي، حيث كتب: "مع استمرار القيادة التركية وأردوغان في عدائهما واستهداف قيادة المملكة، ندعوهما أكثر من أي وقت مضى لمقاطعتهما... في جميع المجالات -الواردات والعمالة والتعامل مع الشركات التركية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت السفارة السعودية في أنقرة تحذيرا للمسافرين من أن سرقة جوازات السفر والجرائم البسيطة تتزايد في تركيا. انخفض عدد الزوار من المملكة العربية السعودية إلى تركيا بنسبة 30 في المئة في الأشهر الخمسة من عام 2019.