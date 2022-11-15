حظر غاز الضحك في هولندا

ستصبح حيازة وبيع أكسيد النيتروز، او ما يعرف باسم غاز الضحك ، ممارسة مخالفة للقانون في هولندا اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وجاء القرار الذي اعلنته السلطات الهولندية الاثنين، بسبب المخاطر التي يشتمل عليها التداول الواسع لغاز الضحك في اوساط الشباب خلال الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية.

وقال بيان مشترك لوزارتي العدل والصحة الهولنديتين أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2023، وبحيث سيُدرج غاز الضحك على "القائمة الثانية للقانون بشأن الأفيون".

ويعني هذا الادراج حظرا قانونيا على عمليات بيع أو حيازة غاز الضحك، على ان الاستخدام يظل مسموحاً على المستوى المهني في الأوساط الطبية أو الغذائية هذا الغاز الذي يعتبرا مسكّنا للآلام.

ولدى تنشقه بواسطة بالونات مطاطية منفوخة كما هي الحال الان، فان غاز الضحك يتسبب بتأثيرات نفسية، لكنها لا تستمر سوى بضع دقائق.

على ان هذه الممارسة الشائعة تنطوي على مخاطر بعضها قاتل بحسب ما يؤكده الخبراء والمختصون. ومن ذلك احتمال الاصابة بالاختناق أو فقدان الوعي وكذلك الحروق، وأيضاً قد يؤدي الاستعمال المتكرر وبجرعات كبيرة الى اضطرابات عصبية واخرى دموية متعلقة بالقلب.

ورُصد استخدام غاز الضحك في 63 حادثة أدت إلى وفيات في السنوات الأخيرة وفق أرقام الشرطة.