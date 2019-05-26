حفتر "طلب قتل" سيف الإسلام القذافي

كشف قائد عسكري بارز من مدينة الزنتان غرب ليبيا أن قيادة قوات حفتر طلبت منه في وقت سابق -لم يحدده- قتل سيف الإسلام القذافي الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان، وقدمت له ضمانات وصفها بالإغراءات لينفذ المهمة التي أوكلت إليه.

وقال القائد العسكري من مدينة الزنتان غرب ليبيا، إبراهيم المدني، في تسجيل مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي إن قيادة قوات حفتر طلبت منه ذلك حينما عرض عليها مبادرة أطلقها للمصالحة والسلام بين كل الليبيين دون استثناء تشمل نجل القذافي وغيره.

وكشف المدني أن حفتر طلب من العقيد العجمي العتيري -وهو قائد كتيبة أبوبكر الصديق التي كان نجل القذافي محتجزا في سجونها- تسليمه سيف الإسلام، لكن العتيري رفض ذلك، فأصدر حفتر أمرا بالقبض عليه لرفضه ما وصفها بالأوامر العسكرية الصادرة إليه.(الجزيرة نت)

