حفتر: لا وقف لإطلاق النار قبل "تحرير طرابلس"

اكد حفتر ان "تحرير طرابلس بات قاب قوسين او ادنى"، مضيف ان "السلام والوقف الدائم لإطلاق النار لا يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات ومغادرة مرتزقة أردوغان" للبلاد.

قال المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي مساء الجمعة إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس.

وقال حفتر في خطاب نقلته قناة "ليبيا": "تحرير طرابلس بات قاب قوسين أو أدنى، ولا رجوع عن بلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة".

وأوضح حفتر أن "السلام والوقف الدائم لإطلاق النار، لا يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات ومغادرة مرتزقة أردوغان".

وتابع القائد العام للجيش الليبي، قائلا: "لا مساومة على الثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتبني نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

استضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".

