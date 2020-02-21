حفتر مهاجما تركيا والوفاق: "صبرنا بدأ ينفذ"

هاجم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تركيا واتهمها بـ"احتلال ليبيا" من خلال إرسال الأسلحة والمقاتلين إلى جبهات القتال مع قواته حول العاصمة طرابلس، في حين زعم أن قوات حكومة الوفاق لا تلتزم بوقف إطلاق النار.

وقال حفتر في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، "إن الصبر بدأ بالنفاذ لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة، وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين".

وأضاف: "القوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

وطالب حفتر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤلياتها تجاه ما وصفها "تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع" قائلا إنه "لا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقف لإطلاق النار بين الحكومة وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة.