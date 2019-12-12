"المعركة الحاسمة".. حفتر يأمر قواته بالتقدم نحو قلب طرابلس

كان الجيش الوطني الليبي بزعامة حفتر أعلن من قبل عن عمليات تقدم وتحركات عسكرية حاسمة لكن لم تعقبها تغييرات ملموسة في ساحة القتال.

حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في كلمة نقلها تلفزيون العربية يوم الخميس قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس فيما اسماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على العاصمة.

وبدأ حفتر هجوما في أبريل نيسان لانتزاع السيطرة على طرابلس لكن الهجوم تعثر على مشارف المدينة.

وقال حفتر "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة...تقدموا الآن أيها الأبطال".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن من قبل عن عمليات تقدم أو تحركات عسكرية حاسمة لكن لم تعقبها تغييرات ملموسة في ساحة القتال.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار التلفزيونية عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قوله "قواتنا جاهزة للتصدي لأي محاولة جنونية جديدة" من حفتر لمهاجمة المدينة.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون في طرابلس إن حفتر يحظى بدعم مصر والإمارات وكذلك مرتزقة روس في الآونة الأخيرة. وينفي الجيش الوطني الليبي حصوله على دعم أجنبي.

