حفتر يجدد قصف مناطق سكنية في طرابلس

قصفت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الجمعة، منازل مدنية في العاصمة الليبية طرابلس، في إطار خرقها لوقف إطلاق النار.

وقالت "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في بيان مقتضب وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إن "مليشيات حفتر قصفت منازل المواطنين بمنطقة الكريمية في جنوبي طرابلس بصواريخ غراد، ما أدى إلى اندلاع النيران في منزل أحد الليبيين"، دون أن تعطي تفاصيل أكثر عن حجم الخسائر جراء القصف.

من جهة أخرى، أعلنت "البركان" وفاة جراح المخ والأعصاب الليبي، عبد المنعم بوغفّة الخميس، إثر سقوط قذيفة أطلقتها قوات حفتر استهدفته، وهو في طريقه لتفقد منزله في منطقة عين زارة، جنوبي العاصمة، قبل أن يتوجه إلى عمله بالمستشفى الجامعي في طرابلس.

ورغم إعلانها، في 21 آذار/ مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 نيسان/أبريل 2019.