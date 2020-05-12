حفتر يسلم اسرى المرتزقة السوريين الى مخابرات الاسد

قالت مصادر سياسية ان قوات المشير خليفة حفتر قامت الليلة الماضية بتسليم عشرات المرتزقة السوريين الذين زج بهم الرئيس التركي للقتال الى جانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى النظام السوري

وتم اسر غالبية هؤلاء في المعارك المحيطة بالعاصمة طرابلس وقال المصدر انهم نقلو على متن طائرتين لاجنحة الشام غادرت الليلة من بنغازي الى دمشق وعلى متنها الاسرى وعناصر من المخابرات السورية الذين وقعوا على محضر التسليم وتأمين النقل

وفي وقت سابق كشف أحد المرتزقة السوريين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق، عن وجود حالة تمرد في صفوف المقاتلين السوريين بالعاصمة طرابلس، بعد خداعهم وإرسالهم للموت والهلاك مقابل رواتب وهمية.

وفي تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه، نشرتها حسابات تابعة لفصائل المعارضة السورية، فجر اليوم الثلاثاء، قال المرتزق، إنه "يتواجد في طرابلس حاليا، وأن الحديث عن أن رواتب المقاتلين السوريين في ليبيا تصل إلى 2000 دولار غير صحيحة، مؤكدا أن الرواتب بحدود 4000 ليرة فقط (566 دولارا)، وأن من لديه واسطة يحصل على 6000 ليرة تركية (849 دولارا).

وأضاف أنه وزملاءه يتعرضون للقتل يوميا، مشيرا إلى أنه تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي و تتواجد في مرمى نيرانه، لافتا إلى أنها تتعرض للقصف بالهاون، حتّى إن ضربة واحدة استهدفت إحدى مقراتهم أدّت إلى مقتل 6 عناصر منهم.

وأكدّ المرتزق أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة، مشيرا إلى وجود حالة تمرّد في صفوف المقاتلين السوريين وعدم رغبة في مواصلة البقاء في ليبيا، حيث أكدّ أنهم تركوا القتال وسلموا أسلحتهم، وهم ينتظرون تسفيرهم إلى بلادهم.



