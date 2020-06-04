حفتر يشترط هدنة للتمركز خارج العاصمة والسراج يطالب بـ ليبيا كلها

تتسارع الأحداث بشكل دراماتيكي في ليبيا بعد إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل بعد طرد القوات الموالية لخليفة حفتر من المطار.

وأعلنت القيادة العامة "للجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وكانت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق قالت الخميس إن الحصار الذي تفرضه قوات حفتر على العاصمة منذ أكثر من عام قد انتهى.

لكن محللين ليبيين حذروا من أنه من السابق لأوانه استنتاج أن القتال حول طرابلس قد انتهى.

منذ عام 2015، تم تقسيم ليبيا بين حكومتين، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب، وشنت قوات حفتر المتمركزة في الشرق هجوما في أبريل من العام الماضي للاستيلاء على العاصمة من حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من الغرب مقرا لها.

تم إغلاق المطار في عام 2014 بعد قتال عنيف دمر الكثير منه. لسنوات، تم تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة ولكن تم إغلاق واحدة عدة مرات خلال العام الماضي بسبب القصف العنيف الذي ألقي باللوم فيه على قوات حفتر.

وقالت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غزيني لوكالة أسوشيتد برس إن "سقوط مطار طرابلس هو إنجاز رمزي لحكومة الوفاق الوطني. إنها قاعدة لقوات حفتر منذ أكثر من عام وأحد خطوط الصراع الرئيسية في عاصمة".

ومع ذلك، قالت غزيني إنها تعتقد أنه من السابق لأوانه استنتاج أن هجوم حفتر قد انتهى، بالنظر إلى الطبيعة المتأرجحة للصراع.

"لقد رأينا حدود النزاع تتحول بالكيلومترات كل يوم. إلى الأمام في يوم واحد وإلى الخلف مرة أخرى. لا يزال هناك مجال لاستمرار الهجوم. كل هذا يتوقف على مقدار الدعم العسكري الذي يريده مؤيدو حفتر".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارتين متناقضتين يقوم بهما كل من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لأنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأخرى يقوم بها حفتر للقاهرة.

وقال السراج عقب لقائه إردوغان إنه يسعى إلى استعادة ليبيا كاملة بعد فرض السيطرة على العاصمة طرابلس.

على الجانب الآخر، ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن حفتر، الذي وصل مساء الأربعاء إلى القاهرة رفقة وفد عسكري، سيلتقي الخميس مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر عسكري ليبي رفيع قوله إن "التدخلات العسكرية التركية في الشأن الداخلي أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات حفتر مع المسؤولين المصريين".

وأضافت أن "حفتر سيتشاور مع المسؤولين المصريين حول استئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية في صيغة 5+5، وأن القيادة العامة منفتحة على الحوار بشكل كامل شريطة وقف التدخلات الخارجية".

جاءت التطورات بعد أن أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأطراف المتحاربة في ليبيا وافقت على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وفي الأشهر الأخيرة، استعادت قوات حكومة الوفاق في طرابلس، بدعم من تركيا وإيطاليا وقطر، بعض المدن الرئيسية المحيطة بالعاصمة. ومع ذلك، ردت قوات حفتر، بدعم من روسيا ومصر بغارات جوية.



