حفتر يفرج عن وكيل داخلية الوفاق الليبية بشكل مفاجئ

أنباء تتتحدث عن تدخل نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز للإفراح عن قعيم

أطلق اللواء الليبي خليفة حفتر منذ قليل سراح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، النقيب فرج قعيم، بعد اعتقاله عدة شهور.



وأكد محمد قعيم، شقيق النقيب الليبي المفرج عنه، الخبر، مقدما الشكر لكل من ساندهم في قضية أخيه حتى تم إطلاق سراحه، دون ذكر من هؤلاء الداعمون.



وقالت مصادر من الشرق الليبي إن "الإفراج عن قعيم جاء بطلب من نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، خلال زيارتها إلى بنغازي مطلع الأسبوع الجاري".



خطوات أخرى



من جهته، أكد المدون الليبي من بنغازي، فرج فركاش، أن "إطلاق سراح فرج قعيم كان يفترض أن يكون منذ مدة كغصن زيتون من القيادة العامة (حفتر) لقبيلة العواقير التي ينتمي لها النقيب، ولحكومة الوفاق التي كان يمثلها قعيم".



وأشار في تصريحات لـ"عربي21 " إلى أن "ما حدث يعد خطوة مشجعة في الاتجاه الصحيح، بعد تنامي تذمر بين أوساط شباب العواقير الذين يكنون الاحترام لقعيم، الذي كان له دور بارز في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في بنغازي"، حسب كلامه.



وتابع: "ونتمنى أن تتلوها خطوات أخرى مقابلة من كل الأطراف دون استثناء لكل محتجز أو معتقل دون تهمة واضحة أو محاكمة حتى الآن".