حفتر يمنع هبوط طائرة الوفد الامني الحكومي في بنغازي بحجة وجود ارهابيين

كشفت تقارير اعلامية ليبية عن منع طائرة الوفد الأمني والمراسمي لحكومة الوحدة الوطنية من الهبوط في مطار بنينا الدولي وهو الوفد الذي كان سيمهد للاجتماع الوزاري في بنغازي

منع طائرة مسلحين من الهبوط

وقالت وكالة "أخبار ليبيا 24" نقلا عن عن مصدر "مطلع" بأن الوفد كانت مهمته التنسيق والتجهيز للاجتماع الوزاري المقرر يوم الاثنين بمقر ديوان الوزراء في المدينة، إلا أن سلطات المطار تفاجأت بأن الطائرة التي منعت من الهبوط كانت تقل 87 عنصر من "الكتائب المسلحة بطرابلس وغالبيتهم من المسلحين".

شروط الوفد المسلح

ونقل الموقع الإخباري الليبي عن المصدر قوله إن "الوفد يضم عناصر من مليشيا غنيوة النواصي"، مشيرا أيضا إلى أن "العناصر المسلحة رفضت الكشف على وثائقها الثبوتية أو التخلي عن أسلحة كما رفضوا تفتيش حقائبهم وبعض الأجهزة التي يحملونها".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية بمطار بنينا اشتبهت في عدد من الشخصيات المتواجدة بالوفد الأمني من بينهم عناصر تابعة لميلشيا “النواصي”، التي تنتحل صفة جهاز المخابرات.

ونسب إلى المصدر أن "الوفد المسلح طلب استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا التي تشرف عليها القيادة العامة للتمركز فيها بأسلحتهم واستقبال وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقا وطلبهم قوبل بالرفض".

سلطات مطار بنينا في مدينة بنغازي "تفاجأت بهوية ركاب الطائرة التي كان من المفترض أنها تضم الوزراء ومدراء إدارات في الحكومة، كما كان منسقا وفق الكشف المرسل من مطار معيتيقة وليس عناصر مسلحة تحت مسميات مختلفة".

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر قد "أثار حفيظة رجال الأمن بالمدينة"، مضيفا كذلك قوله إن زيارة عبدالحميد الدبيبة المقررة يوم الاثنين، ألغيت "على خلفية التصريحات الاستفزازية الأخيرة التي صدرت عن الدبيبة عند لقائه ببعض منتسبي الجماعات الإرهابية من مدينة بنغازي ودرنة والتي أكد فيها ضرورة إعادة بنغازي إلى حضن الوطن"، ما عد إشارة إلى تخليصها من سيطرة قوات القيادة العامة "للجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشار محمد حمودة المتحدث باسم الحكومة إلى أن التحضيرات جارية لتحديد موعد جديد.