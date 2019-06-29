حفتر يهدد أي رحلات جوية من ليبيا إلى تركيا وبالعكس

قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر، إن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا.

وقال المسماري الجمعة، إن قواته ستتعامل مع أي طائرات وافدة من تركيا تحاول الهبوط في طرابلس باعتبارها معادية.

يأتي ذلك بعد يومين من سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا على مدينة غريان بعد فرار قوات حفتر منها، ويمثل ذلك ضربة قوية لطموحات حفتر بالسيطرة على طرابلس.

من جهته وصف السياسي والإعلامي الليبي المعروف محمود شمام قرار قوات حفتر بـ"الغبي".

وقال في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرار غبي اخر يتلوه على مسامعنا المسماري . كأنه يطلق رصاصة على قدمه. القرار يصعب الامور على سكان برقة وأما ً التواصل التركي مع باقي ليبيا لن يتأثر". (رويترز)