حفرة غامضة تُجدد المخاوف من زلزال مدمر اخر في تركيا

تجددت المخاوف في تركيا من زلزال جديد على غرار الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير بعد ظهور حفلة هائلة من العدم في جنوب البلاد.

وفوجئ سكان منطقة كارابينار في مدينة قونيا وسط الاناضول بالحفرة التي كانت بعمق 15 مترا وقطر 20 مترا.

وقالت صحيفة "يني شفق" ان الحفرة التي شوهدت في حقل للبطاطا في منطقة بشاجيل في كارابينار كانت مماثلة لحفرة ظهرت في اعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا في السادس من شباط/فبراير وبلغت قوته 7.7 درجات.

وتشكّلت الحفرة السابقة فجأة في منطقة الرشادية في ولاية قونيا بعد ايام من الزلزال الذي خلف عشرات الاف القتلى ودمارا واسعا، علما انها كانت بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا.

ونقلت الصحيفة عن صاحب الحقل قوله انهم لاحظوا الحفرة التي ظهرت فجاة اثناء كانوا يقومون برش مبيدات، وخافوا من الاقتراب منها بسبب الظلام.

لكن في اليوم التالي ادرك الجميع حجمها الكبير وسارعوا لابلاغ السلطات بعد ان ساورتهم مخاوف من ان يكون لها علاقة بزلزال جديد محتمل.