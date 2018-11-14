حفيدة صدام تكشف اسرار نساء القصر الجمهوري في كتاب

الرئيس العراقي اوعز باعدام حسين وشقيقه صدام كامل

تكشف حرير حفيدة الرئيس العراقي صدام حسين من ابنته رغد ووالدها الجنرال حسين كامل اسرار القصر الجمهوري وساكنيه من رجال ونساء

وشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، عرض كتاب بعنوان "حفيدة صدام"، للكاتبة "حرير حسين كامل"، حفيدة الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين".

وتتحدث "حرير" في الكتاب عن ذكرياتها في بيت جدها، وتطرقت في أحد فصول الكتاب إلى انشقاق "حسين كامل" وهروبه إلى الأردن، إضافة إلى الإدارات الأمريكية المختلفة والمؤامرات على العراق.

كما أشارت في كتابها إلى بداية الغزو الأمريكي واستهداف العائلة، وروت رحلة الهروب إلى سوريا ومغامرات البقاء على قيد الحياة.

واختتمت "حرير" الكتاب في فصله الأخير بالحديث عن إعدام الجد "صدام" وانتهاء عصر العراق الحديث.

وكانت "رغد صدام حسين" قد نشرت عبر "فيسبوك" تدوينة عبّرت فيها عن فرحها بالكتاب الجديد لابنتها.

يشار الى ان الرئيس العراقي اوعز باعدام حسين وشقيقه صدام كامل في هجوم تحت غطاء عشائري بعد ان عادا عن انشقاقهما حيث لجأت العائلتين الى الاردن لفترة وجيزة