حفيدة محمد نجيب أول رئيس لمصر غارقة في الديون و"تستغيث"

نبوية تعاني من أزمة مادية وعدم قدرتها على سداد قرض لبنك "ناصر".

نشرت وسائل الإعلام المصرية استغاثة السيدة، نبوية يوسف محمد نجيب، حفيدة الرئيس المصري الأول الراحل، محمد نجيب، بعد تراكم الديون عليها.

وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية، أن نبوية تعاني من أزمة مادية وعدم قدرتها على سداد قرض لبنك "ناصر"، يتبقى من قيمته نحو 180 ألف جنيه، ما دفعها للاستغاثة والمطالبة بحل مشكلتها.

وقالت ابنة الرئيس الراحل: "مشكلتي أن عليا قرض من بنك ناصر، أخذته بضمان المعاش الذي أتقاضاه عن والدي منذ انفصالي، لكن منذ شهر يناير الماضي، وانفصال أختي نعمة، أصبحت لها نصيبا من المعاش، وهو ما أدى إلى ضيق الحال، وبدأ البنك يطلب مني ألف جنيه شهريا، لبقية قيمة القسط الشهري، حيث أبلغوني آنذاك، يتبقى من قيمته 180 ألف جنيه لم تدفع بعد".

وتتكفل نبوية بعلاج ابنتها التي تعاني من كهرباء زائدة في المخ، أدت إلى ردود أفعال جسدية غير متزنة، فمثلا لا تستطيع الإمساك بشيء، كما أن ابنها ترك جامعته قبل عامين، للعمل ومساعدتها في مصروفات المنزل.

وترى نبوية، أن سكنها في شقة تمليك ليس أمرا كبيرا، فهي حصلت عليها حين خرجت في لقاء مع الإعلامي حمدي قنديل، عام 2003 عرضت فيه مشكلتها، وجرى التبرع لها بثمن الشقة التي تسكن فيها، بعد أن كانت تعيش في شقة من الطوب الأحمر 50 مترا.

على الجانب الآخر، رفضت نعمة يوسف محمد نجيب، الحفيدة الأخرى للرئيس الراحل محمد نجيب، ما قالته أختها غير الشقيقة نبوية، حيث ترى أن نبوية "أساءت لاسم الجد، الذي يطالب أحفاده بتكريمه، وبدلا من ذلك تجري المتاجرة باسمه، بغرض الحصول على الماديات".

وأوضحت أن "ما فعلته نبوية عرض اسم محمد نجيب بصورة سيئة، وهي ليست المرة الأولى، حيث خرجت قبل أعوام في برنامج تلفزيوني تطالب بمساعدات مادية أيضا، وهو الأمر الذي نرفضه كأحفاد لرجل عظيم مثل محمد نجيب".