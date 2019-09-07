حفيد تشرتشل: لا يمكن لجونسون أن يقارن نفسه بجدي

شن البرلماني البريطاني السير نيكولاس سواميس، الذي طُرد من حزب المحافظين في وقت سابق من هذا الأسبوع، شن هجوما على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مثيرة، حيث قال إن رئيس الوزراء "لا يشبه" جده وينستون تشرشل، رئيس الحكومة البريطانية الأسبق.

وقبل أيام خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا حاسما في مجلس العموم على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك إثر انشقاق 21 نائبا محافظا، وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية.

والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بسبب انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سوميس، وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وقد تم طرد هؤلاء النواب الـ21 جميعا من حزب المحافظين

ويقول جونسون إن حالة استلامه الحكم تشبه حالة الحرب التي عاشها تشرشل، حيث يقوم بتقليده في طريقته وأسلوبه في التحدث أمام الجمهور، وحتى إنه كتب سيرة ذاتية عن البطل البريطاني، الذي يمنح تمثاله ساحة البرلمان.

لكن السير نيكولاس قال إنه ليس "تشبيها مفيدا" أن يقارن تشرتشل بالوظيفة الحالية في داونينج ستريت (مبنى الحكومة).

وقال لصحيفة التايمز: "بوريس جونسون ليس مثل وينستون تشرشل".

وأضاف: " وينستون تشرشل هو وينستون تشرشل بسبب تجربته في الحياة. تجربة بوريس جونسون في الحياة، هي التحدث بشكل كاذب عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ثم أن تصبح رئيسا للوزراء."