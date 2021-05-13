حفيد مانديلا: لن نصمت حتى نرى فلسطين حرة

أعرب ماندالا مانديلا، حفيد رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الأربعاء، عن دعمه للفلسطينيين، قائلا إن أبناء بلده “لن يصمتوا حتى يروا فلسطين حرة يوما ما”.

جاء ذلك خلال مشاركته في وقفة احتجاجية ضد ممارسات القوات الإسرائيلية في القدس العربية المحتلة وقطاع غزة، نظمت في مدينة كيب تاون، أكبر مدن جنوب إفريقيا، شارك فيها المئات، حسب وكالة أنباء “جراوند آب” المحلية.

وقال ماندالا، وهو أيضا عضو في برلمان جنوب إفريقيا: “ما نطالب به، هو إغلاق سفارة (جنوب إفريقيا) في تل أبيب وغلق سفارة الأخيرة في بلدنا”.

كما دعا إلى احتشاد الجموع في يوم نيلسون مانديلا الدولي الموافق 18 يوليو / تموز أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا من أجل “إغلاق وإزالة تلك السفارة”.

وشدد على أن السفارة الوحيدة التي يريد مواطنو جنوب إفريقيا رؤيتها، هي سفارة بلدهم في مدينة رام الله بفلسطين.

يشار إلى أن هذه الوقفة هي الثانية التي تنظم في كيب تاون تضامنا مع فلسطين خلال يومين.

والثلاثاء، شارك 300 شخصا في وقفة أمام البرلمان لمطالبة حكومة جنوب إفريقيا بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

ومنذ الإثنين، يستمر التصعيد الميداني في قطاع غزة، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل، وردّ فصائل المقاومة الفلسطينية باستهداف المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف.

ووفق إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد خلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة 67 شهيداً بينهم 17 طفلاً و6 سيدات، بينما أصيب 388 آخرون.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ بداية شهر رمضان المبارك، 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”. (الأناضول)