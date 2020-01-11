حقوقي عراقي: جماعات مسلحة تهدد حياة الصحفيين

كشف رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق، زياد العجيلي، اليوم السبت، عن وجود تهديدات تطال الصحفيين العراقيين من قبل "جماعات مُسلحة" مجهولة الهوية.

وقال العجيلي لـRT إن "الصحفيين العراقيين يواجهون مخاطر كبيرة، وزادت هذه المخاطر منذ أن انطلقت الإحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، وفي ذات الوقت، لم نر هُناك أي تحرك حكومي جاد تجاه عمليات الإغتيال والإختطاف والتهديدات التي تطالهم".

وأضاف أن "ذات الجهات التي قتلت الناشطين والمحتجين، تقوم بتهديد وقتل الصحفيين الذين ينقلون أخبار الاحتجاجات ويُعبرون عن آرائهم".

وقتل مساء أمس الجمعة في محافظة البصرة العراقية، مراسل قناة دجلة المحلية، أحمد عبد الصمد، وزميله المصور، صفاء غالي، على يد مسلحين مجهولين.

وشهد الشارع العراقي العديد من الاغتيالات التي طالت نشطاء في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تجري فيها احتجاجات شعبية متواصلة منذ عدة أشهر.