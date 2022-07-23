حقيقة الأضواء الغامضة في سماء لبنان

أبلغ العديدون مساء السبت، عن رؤيتهم سلسلة أضواء غامضة ممتدة في سماء لبنان وحتى تركيا، ما أثار تكهنات ولغطا حول حقيقتها.

وقد شوهدت سلسلة الأضواء في أجواء الجولان نحو جهة البحر المتوسط، كذلك وردت نفس التقارير من لبنان وحتى من تركيا، فيما تحدث البعض عن أجسام طائرة، وقال اخرون انها ناجمة عن نيزك أو خط من الأقمار الصناعية.

وبالتزامن مع انتشار عدد من الصور والفيديوات عبر مواقع التواصل لسلسلة الأضواء، أعلنت شركة "سبايس إكس" عن إطلاق قطار أقمار صناعية على متن فالكون ٩.

وقالت الشركة انها نجحت في اطلاق 46 قمراً صناعيّاً دفعة واحدة من "ستارلينك" في مدار الأرض على متن صاروخ "فالكون 9".

وهنّأ الرئيس التنفيذي للشركة فريق "سبايس إكس" على عدد قياسي من عمليات الإطلاق الناجحة التي حصلت هذا العام، إذ أطلقت الشركة أقماراً على متن 32 مهمّة.

وتملك "سبايس إكس" أكثر من 2800 قمر صناعي من "ستارلينك" بحسب موقع Space.com، تم إطلاقها في المدار حيث تسعى الشركة إلى بناء خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية.