حكام ولايات أمريكية يضعون خططاً لوقف تفشّي وباء كورونا بين الأقليات

وضع حكام ولايات ورؤساء بلديات ومدن في الولايات المتحدة خططا لتقليص خطر الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد19-) بين المجتمعات المهمشة لديهم، حيث تظهر الأرقام أن الأقليات في خطر كبير من الإصابة بالوباء.

ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام قولها إن 25 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد19- في ولايتها حتي قبل عدة أيام كانت بين السكان الأصليين، الذين يشكلون 6 بالمئة فقط من سكان الولاية. وبما أنه ليس كل المجتمعات القبلية بإمكانها الوصول إلى المياه والكهرباء، فإن هذا يشكل تحديات إضافية.

وقالت لوجان، الأحد، لبرنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي ان ان” “نحن نسعى لوضع استراتيجية إقليمة لدعم قيادة شعب نافاجو بين ولايات يوتاه واريزونا ونيوميكسيكو”.

وأوضحت أن “الجهود التي بذلت حتى الآن تشمل إقامة مستشفيات ميدانية ومراكز حجر صحي وتوصيل الغذاء بواسطة الحرس الوطني”. (د ب أ)