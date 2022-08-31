حكم قضائي بحق رامي مخلوف

قال رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، والمسؤول السابق عن شركات ومؤسسات عائلة الاسد ان محكمة في البلاد اصدرت حكما عليه بعد اشهر من الخلاف مع الرئيس

وقال مخلوف في منشور عبر صفحته الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن جهة رسمية (لم يسمها) أصدرت بحقه حكماً قضائياً يدينه ويجرّمه بأعمال نفى علاقته بها، وبجهات أخرى لا تربطه بها علاقة قانونية، حسب زعمه.

وأضاف أنه “يمكن لأي قانوني الاطلاع على الملف لنوضح له دقة ما نقول”، مشيراً إلى أن أحكاماً قضائية أخرى تُهيّأ وستصدر بحقه في وقت لاحق.

وادّعى مخلوف أن أموراً كثيرة ستتغير في المنطقة والعالم بأسره، بقوله إن أحداثاً كبيرة ستحصل خلال الأشهر القليلة القادمة و”ستقتلع الظلم من جذوره على مستوى العالم بأسره ليتم التحضير لدولة الحق بقيادة سيدنا المهدي عليه السلام”.

وبدأ الصراع في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها هذه الاجراءات.

وأصدرت حكومة الأسد عدة قرارات ضد مخلوف وشركاته، منها الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

كما عينت حارساً قضائياً على شركة “سيرتيل”، وشركة “الشام القابضة”، وسحبت يد مخلوف من استثمار الأسواق الحرة.

وعلق رامي مخلوف على إجراءات حكومة الأسد ضده بالقول عبر منشور في صفحته في “فيس بوك” بأن “الشباب يريدون كل شيء”.