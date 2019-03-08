حكم قضائي بسجن المدير السابق لحملة ترامب 47 شهرا

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قضت محكمة أمريكية، بالسجن لمدة أربع سنوات تقريبا، على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.



ويُعدّ الحكم الصادر بحق مانافورت الذي سيبلغ قريبا 70 عاما، أقل بكثير من توصيات وزارة العدل الأمريكية، التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبة بالسجن بين 19 و24 عاما.

وقال القاضي تي. إس. إيليس الذي حدد عقوبة السجن على مانافورت بـ47 شهرا في محكمة اتّحادية في الاسكندرية بفرجينيا، إن "مانافورت ارتكب جرائم خطرة".

ومانافورت، هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترامب، اتهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.