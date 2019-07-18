حكم مخفف لأميركي هدد بتفجير حفل لطلاب سود بجامعة هارفارد

حكم على أمريكي من سكان ولاية أريزونا بالسجن 15 شهرا بعد اعترافه بتوجيه تهديدات عبر الإنترنت بتفجير جامعة هارفارد وقتل طلاب خلال أول حفل تخرج بالجامعة لطلاب سود.

وبكى نيكولاس زوكرمان (25 عاما) لدى اعتذاره لقاض اتحادي في بوسطن يوم الأربعاء عن التهديدات ”البغيضة“ التي نشرها على موقع إنستجرام في مايو أيار 2017.

وقال ممثلو الادعاء إنه نشر التهديدات ردا على تقارير إخبارية أفادت بأن الجامعة التي مقرها كمبردج بولاية ماساتشوستس ستقيم حفلا خاصا في 23 يوليو تموز 2017 للاحتفال بتخرج طلاب سود.

وكتب زوكرمان على إنستجرام قبل عشرة أيام من الحفل ”إذا أقيم حفل للسود فقط فإنني أشجع على العنف والموت فيه“.

وأقيم الحفل كما كان مقررا وسط حضور مشدد لسلطات إنفاذ القانون، ثم تعقب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) زوكرمان في أريزونا واعترف أثناء استجوابه بتوجيه التهديدات.

وقالت محاميته كارا مكنامارا أمام المحكمة إن له تاريخا من المرض العقلي.

وقال زوكرمان أمام المحكمة ”لا أكن كراهية في قلبي... أنا آسف حقا. أود أن أخرج وأنعم بالاستقرار وأصبح عضوا صالحا في المجتمع“.

وألقي القبض على زوكرمان في يونيو حزيران 2018 واعترف في فبراير شباط بنشر تهديدات بإلحاق الأذى بآخرين.

