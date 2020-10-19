حكومة الامارات توافق على اتفاق التطبيع مع اسرائيل

وافقت الحكومة الإماراتية، اليوم الاثنين، على معاهدة السلام وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارتية أن مجلس الوزراء انعقد اليوم واعتمد قرارا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" بين الإمارات وإسرائيل.

كما وافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الإمارات وإسرائيل، ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لاستصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.

وأصبحت الإمارات والبحرين في سبتمبر/ أيلول أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 25 عاما، في تشكيل لمحور جديد في الشرق الأوسط مناهض لإيران.