حكومة السودان.. تسليم قائمة مرشحي الوزارات لحمدوك الإثنين

أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، الأحد، تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس الحكومة، عبد الله حمدوك الإثنين.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس (أحد أطراف السلطة) في القصر الرئاسي بالخرطوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وفق بيان إعلامي للمجلس.

وقالت المتحدثة باسم المجلس، مريم الصادق المهدي، إن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وأضافت: “الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء، الإثنين، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد الخميس المقبل”.

ومؤخرا، قال حمدوك: “التشكيل الوزاري الجديد في بلاده سيضم 25 إلى 26 وزارة (بدلا من 21 حاليا)، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإداري”.‎

وتأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة التزاما باتفاق سلام تم توقيعه قبل أشهر مع مسلحين، أعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية بالبلاد.

ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية بحسب قرار البرهان الصادر في 3 ديسمبر/كانون أول الماضي وفق وسائل محلية، 29 عضوا منهم البرهان رئيسا و4 عسكريين من مجلس السيادة، بالإضافة إلى قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، ورئيس الوزراء حمدوك.

كما يضم المجلس وفق القرار 13 عضوا من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) و7 من الجبهة الثورية (حركات مسلحة) إلى جانب عضوين من شرق السودان يحددا لاحقا عقب انعقاد مؤتمر بشأنه لم يحدد بعد.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الانتقالية الحالية بموجبها في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام ذاته، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وفي نوفمبر الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019. (الأناضول)