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حكومة الوفاق الفلسطينية تطالب حماس بتسليمها غزة دفعة واحدة

حكومة الوفاق الفلسطينية تطالب حماس بتسليمها غزة دفعة واحدة
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