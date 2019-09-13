حكومة الوفاق الليبية ترحب بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ، بقرار مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد المجلس في بيان على “العمل الجاد بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة لتوحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي”.

وشدد على “ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى”.

وقال إن “حكومة الوفاق الوطني لديها العزم والإرادة الكاملة لاستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية، وبالاستعانة بالخبرات الدولية المختصة في هذا المجال”.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يوم الخميس بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة. (د ب أ)