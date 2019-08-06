حكومة الوفاق الليبية تعزز إنفاقها العسكري مع استمرار الحرب

خصصت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع، مما يزيد‭‭‬‬‬ الإنفاق للتصدي لهجوم مستمر منذ نحو خمسة أشهر بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومنحت الحكومة 3000 دينار أيضا لكل جندي مكافأة على قتال قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي شنت في أبريل نيسان حملة للسيطرة على طرابلس في غرب ليبيا.

ولم توفر السلطات تفاصيل بشأن الإنفاق العسكري وكانت في أبريل نيسان خصصت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الجرحى ومساعدة النازحين وغيرها من النفقات المتعلقة بالحالات الطارئة.

