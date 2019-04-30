حكومة الوفاق الليبية تعلن القبض على مسلحين من قوات حفتر

أعلن مصدر عسكري من قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم الثلاثاء القبض على تسعة مسلحين من قوات خليفة حفتر في منطقة السبيعة جنوب طرابلس.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” اليوم على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله إن “عملية القبض جاءت بعد بسط قوات الوفاق في وقت سابق من مساء أمس الاثنين سيطرتها على السبيعة، إضافة إلى استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك الذي تقدمت إليه قوات حفتر قبل أن يتم دحرها إلى مواقعها السابقة”.

وكان المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري أكد أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، في المؤتمر صحافي أمس: “طهرنا محيط طرابلس وبدأنا التقدم نحو وسط المدينة، قواتنا تتقدم في أغلب محاور طرابلس، نسير وفق خطة عسكرية محكمة في عملية تحرير طرابلس”.

ويشهد جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات مستمرة منذ أكثر من 20 يوما بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا من جهة وقوات المشير خليفة حفتر من جهة أخرى.

وأسفرت الاشتباكات عن نزوح 38 ألفا و900 شخص منذ انطلاق “حرب العاصمة” وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة ، فضلا عن سقوط أكثر من 250 قتيلا وإصابة أكثر من ألف شخص، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

(د ب أ)