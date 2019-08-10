حكومة الوفاق الليبية تقبل هدنة الأمم المتحدة في عيد الأضحى

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في بيان اليوم الجمعة، إنها قبلت هدنة إنسانية عرضتها الأمم المتحدة في عيد الأضحى.

وقال البيان “حرصا منا على تخفيف معاناة المواطنين وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين… واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نعلن القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى”.

وأعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين، دعمه التام لدعوة أطلقها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى هدنة بمناسبة عيد الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل.

ومنذ عام 2011 يعاني البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات خليفة حفتر. (وكالات)