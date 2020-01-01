حكومة الوفاق الليبية تنفي تعرض سرت لقصف جوي‎

نفت قوة مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء، أنباء عن تعرض مدينة سرت جنوب البلاد، لقصف جوي من قبل القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وكانت وسائل إعلام محلية، وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن مناطق في جنوب المدينة (450 كلم شرق طرابلس) تعرضت لقصف جوي، أوقع قتلى وجرحى.

لكن بيانا نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" نقلا عن المتحدث باسم "قوة حماية وتأمين سرت" طه حديد، نفى صحة هذه الانباء.

وطالب "حديد" وسائل الإعلام بـ "تحري الدقة والتزام الصدق، وعدم ترويع المواطنين باختلاق أخبار كاذبة".

وفي ذات السياق، أفاد شهود عيان أن المدينة شهدت مساء الثلاثاء، تحليق طيران مسير، دون وقوع أي ضربات جوية لأهداف داخل المدينة.

ومنذ 10 أيام، أعلنت "قوة حماية وتأمين سرت"، مقتل 5 من أفرادها، وإصابة آخرين، جراء استهداف طيران قالت إنه إمارتي داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، لهم جنوب المدينة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.