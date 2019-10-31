"الوفاق" تتهم قوات حفتر بقصف مواقع مدنية بطرابلس

لم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن هذا الاتهام.

قالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية إن طائرات حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، استهدف مواقع مدنية بطرابلس، قرب الجسر الحديدي بطريق المطار.

وأضافت قوات الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، أن القصف خلف أضرارا واسعة في المنازل وإصابات متفاوتة في صفوف ثلاث عائلات (من دون تحديد أعدادهم).

ووفق مراسل الأناضول فإن القصف جاء بعد ساعات من قصف طيران حربي تابع لحفتر مقر القوة المتحركة التابعة للوفاق بجنزور غربي طرابلس.

وأضاف المصدر نفسه بأن سماء العاصمة طرابلس شهدت، الأربعاء، تحليقا للطيران الحربي مع استمرار الهدوء بمحور القتال بضواحي طرابلس.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حفتر بشأن تلك الاتهامات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق.

