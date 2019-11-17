حكومة الوفاق تحتجز طائرة تابعة لسلطات شرق ليبيا

كانت سلطات شرق ليبيا احتجزت الخميس طائرة مدنية على الهبوط للفحص الأمني بعد قليل من إقلاعها من مصراتة.

قالت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي بشرق البلاد إن سلطات مطار مصراتة احتجزت طائرة تابعة لها.

واحتجز مطار مصراتة بغرب البلاد الواقع شرقي العاصمة طرابلس الطائرة بعد وصولها إلى هناك قادمة من مطار بنينا في بنغازي بهدف إجراء أعمال صيانة.

وقال عز الدين المشنون المتحدث باسم الشركة في بنغازي إن الطائرة الوحيدة للخطوط الليبية-إدارة بنغازي احتجزت خلال خضوعها للصيانة.

وأوضح المتحدث أن احتجاز الطائرة يسبب تعطيلا خطيرا لجدول الرحلات. وتقوم الطائرة بثلاث رحلات لوجهات دولية يوميا.

وذكرت الشركة في بيان على فيسبوك "تم إصلاح العطل من قبل مهندسي الشركة بمطار مصراتة وبعد إعداد وتجهيز الطائرة للإقلاع تم إيقاف الطائرة من قبل شخص يدعى حسين بلاعو يشغل وظيفة مساعد مدير مطار مصراتة بدون أي سبب يذكر."

وقال متحدث باسم الحكومة الليبية المتمركزة في الشرق "نمهل القائمين على مطار مصراتة ساعات لإعادة طائرة الخطوط الليبية لمطار بنينا وإلا سنتخذ إجراءات تصعيدية".

ولم يتسن بعد الوصول لمسؤولين بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ومصراتة للتعقيب.

وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين معسكرين متنازعين أحدهما في طرابلس العاصمة والآخر في الشرق وذلك نتيجة الخلافات التي ظهرت عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وشنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما في إبريل نيسان للسيطرة على العاصمة وتقاتل حاليا قوات متحالفة مع حكومة طرابلس.

وأجبرت سلطات شرق ليبيا الخميس طائرة مدنية على الهبوط للفحص الأمني بعد قليل من إقلاعها من مصراتة.

وأشار توقف طائرة شركة الخطوط الجوية الليبية الذي استمر 90 دقيقة إلى المنافسة بين الطرفين المتحاربين من أجل السيطرة على مؤسسات ليبيا وبنيتها التحتية وهي جزء من شقاق أثر بالسلب على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتوقف مطار معيتيقة وهو المطار المدني الوحيد في طرابلس عن استقبال رحلات منذ بداية سبتمبر أيلول بعد تعرضه لضربات جوية وقصف رغم إعلان المسؤولين بأنه سيتم إعادة فتحه قريبا. وجرى تحويل الرحلات من معيتيقة إلى مصراتة.