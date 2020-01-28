حكومة الوفاق تعلن إسقاط طائرة مسيرة لقوات حفتر

أظهرت الصور الأولية حطام الطائرة المسيرة التي كانت قوات خليفة حفتر تستخدمها.

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة قالت إنها "إماراتية"، داعمة لقوات خليفة حفتر، بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وأكد مصطفى المجعي، الناطق الرسمي باسم عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق صحة هذا الخبر.

وأفاد ان إسقاط الطائرة، تم شرق مصراتة عبر عملية قصف بصاروخ أرض - جو.

وأظهرت الصور الأولية حطام الطائرة المسيرة التي كانت قوات خليفة حفتر تستخدمها.

وفي المقابل، يتهم المتحدث باسم قوات الشرق، أحمد المسماري، تركيا، بالضلوع في نقل ذخائر وأسلحة ثقيلة إلى كتائب قوات حكومة "الوفاق"، مطالبا الأمم المتحدة، بالتدخل لصد ما قال انه "دعم تركي للإرهاب".

واعترفت تركيا على لسان وزير دفاعها، الأسبوع الماضي، بـ"تقديم مساعدات استشارية" لقوات فايز السراج.

وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفا بسبب المعارك.

وكانت الأمم المتحدة نددت، السبت، بخرق بعض الدول قرار حظر التسليح. وتجددت المواجهات بين قوات الطرفين، خليفة حفتر وفايز السراج، منذ ليلة الخميس -الجمعة، في محاور متفرقة ضواحي العاصمة طرابلس.

وتتجدد المواجهات المسلحة بين الطرفين، عقب أسبوع واحد من لقاء دولي في برلين، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وآخر في الجزائر، الخميس، حيث طالبت فيه دول جوار ليبيا، بوقف إطلاق النار، ورحبت حكومة فايز السراج، بمخرجاته.

