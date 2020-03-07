حكومة الوفاق تعلن تدمير مخزن ذخيرة لقوات حفتر جنوب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا السبت، استهداف قوات المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وقال محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق إن “قوات الوفاق دمّرت مخزنا للذخيرة واستهدفت تجمعات لقوات حفتر في قصر بن غشير جنوب طرابلس، بحسب موقع”ليبيا 24”.

وقال قنونو إن “استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات حفتر جاء ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس”.

يذكر أن وقفا لإطلاق النار يسري في طرابلس وضواحيها منذ الثاني عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد حرب انطلقت مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي حينما شنت قوات حفتر هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق.

