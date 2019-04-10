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حكومة الوفاق تعلن سيطرة قواتها على 4 مواقع جديدة بمعارك ضد حفتر بطرابلس

حكومة الوفاق تعلن سيطرة قواتها على 4 مواقع جديدة بمعارك ضد حفتر بطرابلس
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