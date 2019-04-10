حكومة الوفاق تعلن سيطرة قواتها على 4 مواقع جديدة بمعارك ضد حفتر بطرابلس

سيطرت على منطقة وادي الربيع، جسر 27 غرب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، سيطرتها على أربعة مواقع جديدة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، خلال معارك متواصلة ضد قوات خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، العقيد محمد قنونو، خلال مؤتمر صحافي، إن قواتهم “سيطرت على منطقة وادي الربيع، جسر 27 غرب طرابلس، كوبري سوق الأحد ومطار طرابلس الدولي”.

وأضاف أن “الجيش يواصل رد المعتدين، ودمر واستولى على العديد من آلياتهم ومدرعاتهم، وأسر كثيرا من قواتهم، بينما سلم بعضهم نفسه لنا”.

على الجانب الآخر، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، خلال مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي (شرق)، إن “الأمور على الأرض تجري لصالح الجيش الليبي (قوات حفتر)”.

ولليوم السادس، تشن قوات حفتر، منذ الخميس الماضي، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي أطلقت بدورها عملية عسكرية للتصدي لذلك الهجوم.

الأناضول