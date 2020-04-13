حكومة الوفاق تنتزع 5 مدن غربي طرابلس من قبضة قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف يها دوليا الاثنين، أنها انتزعت السيطرة على 5 مدن غربي العاصمة طرابلس كانت في قبضة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، للتصدي لقوات حفتر التي اطلقت العام الماضي عملية واسعة للسيطرة على العاصمة.

وقال المجعي إن قوات الوفاق "تمكنت من السيطرة على مدن العجيلات والجميل ورقدالين غربي طرابلس، كجزء من العملية العسكرية التي أطلقتها قواتنا اليوم لتحرير مدن صرمان وصبراته".

وأضاف أنه بتحرير المدن المذكورة "تكون قواتنا قد أحكمت سيطرتها على الطريق الساحلي إلى غاية زوارة الحدودية مع تونس".

وأشار المجعي إلى أن سلاح الجو لا يزال يستهدف آليات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي انسحبت من المدن المحررة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت قوات الحكومة الليبية استعادة سيطرتها على كامل مدينة صبراته غربي طرابلس، وذلك بعد ساعات من السيطرة على مدينة صرمان القريبة منها، في إطار معركة أطلقتها للغرض.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، التي أصاب 25 حالة في ليبيا حتى الآن، إلا أن قوات حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.