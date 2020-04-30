حكومة الوفاق تنشر تسجيلا يظهر قصفها إمدادات لقوات حفتر (فيديو)

نشرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، مقاطع مصورة تظهر لحظات استهداف سلاح الجو التابع لها، شحنات ذخيرة لقوات حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

المشاهد التي نشرها المركز الاعلامي لعملية “بركان الغضب”، عبر حسابه على تويتر، الخميس، تظهر استهداف رتل مركبات مكون من شاحنة محملة بالذخائر ترافقها أربعة سيارة تحمل ذخيرة أيضا.

وأوضح المركز أن الاستهداف تم على الطريق بين منطقتي “القريات” و”نسمة” جنوبي العاصمة، حيث كانت القافلة في طريقها لإمداد قوات حفتر في ترهونة وجنوبي طرابلس.

Footage published for the first time showing targeting ammunition convoy on its way to supply Haftar's terrorist militia in #Tarhuna & south #Tripoli

The airstrike was conducted near Murasit Memorial, on al-Qarayyat - Nasmah road. ftg shows ammo explosions after targeting. #Libya https://t.co/natFawEuUb — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) April 30, 2020

ورغم إعلانه، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية، دعت إليها الأمم المتحدة لتركيز الجهود على مواجهة جائحة فيروس كورونا، واصل حفتر هجوما بدأه في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، التي ينازعها على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وبينما وقعت الحكومة الليبية في موسكو اتفاقا لوقف إطلاق النار، بدأ سريانه في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، رفض حفتر، المدعوم عسكريا من دول إقليمية وأوروبية، التوقيع وواصل القتال، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وردا على هذه الانتهاكات، أطلقت حكومة الوفاق، في 26 مارس، عملية عسكرية باسم “عاصفة السلام”، ألحقت بمليشيات حفتر هزائم عسكرية كبيرة، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.

