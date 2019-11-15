حكومة اليمن الشرعية تعود إلى "عدن"

أفادت مصادر سياسية يمنية، بأن رئيس الحكومة الشرعية وفريقه من الوزراء سيعودون لمواصلة مهامهم من العاصمة المؤقتة "عدن" خلال اليومين القادمين، وذلك بناءاً على الاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأرجعت المصادر تأخر الحكومة في العودة إلى العاصمة المؤقتة، إلى ما وصفته بـ"إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية"، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء اليمني قرر عقب الاجتماع الذي عقده أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أن يعود إلى عدن اليوم الجمعة، أو غد السبت.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية اليمنية قد أعلنت استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من اليوم الأحد الماضي، عقب توقيع اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.

وتعتبر الخارجية هي أول مؤسسة حكومية تفتح أبوابها من جديد في عدن عقب توقيع الاتفاق.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية "اتفاق الرياض" للتسوية بين الطرفين، والذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.