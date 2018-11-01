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حكومة اليمن تتجاوب مع دعوة واشنطن لوقف الحرب والتحالف يلزم الصمت

حكومة اليمن تتجاوب مع دعوة واشنطن لوقف الحرب والتحالف يلزم الصمت
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