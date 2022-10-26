حكومة سوناك تؤجل "اهم القرارات" لاسبوعين

رحلت الحكومة البريطانية الجديدة، لأسبوعين اهم القرارات التي اطاحت بحكومة ليز تراس وهلى راسها عرض خطة الموازنة الهادفة الى طمأنة الأسواق واستقرار المالية العامة

وقال بيان صادر عن دوانينغ ستريت، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت حددا موعد 17 نوفمبر للكشف عن هذه الإجراءات وذلك بعد فشل (الموازنة المصغرة) في الوقت الذي كان قد تعهد فيه سوناك بإصلاح أخطاء رئيسة الوزراء السابقة "فورا"، حيث سيتخذ خيارات صعبة وفق تعبيره

ويطالب البريطانيون اصغر رئيس حكومة في البلاد منذ 200 عام وقف انزلاق الاقتصاد نحو الركود، في الوقت الذي تواجهه تحديات توحيد الحزب ولئم الانقسام قبل انهياره في الانتخابات المقبلة

ويقول سوناك: لست خائفا، ومستعد لقيادة بلدنا إلى المستقبل، لوضع احتياجاتكم فوق السياسة، للتواصل وبناء حكومة تمثل أفضل تقاليد حزبي، معا يمكننا تحقيق أشياء لا تصدق