حكومة كردستان العراق: نصر الله "جبان"

شن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، جوتيار عادل، الإثنين، هجوما حادا على أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، واصفا إياه بأنه “جبان” و”يعيش في سراديب”.

جاءت تصريحات المتحدث ردا على مهاجمة نصر الله، الأحد، لرئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، بأن زعم أن الأخير انتابه الخوف عند هجوم “تنظيم الدولة”، وأنه اتصل بقائد “فيلق القدس” حينها قاسم سليماني، الذي وصل مع مجموعة من القادة بينهم قادة من “حزب الله”، وهذا ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم.

وقال عادل، في بيان، موجها كلامه لـ”نصر الله”، إن “قوات البيشمركة لا غير هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدّرنا وعبّرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا‎”.

وأردف موجها حديثة لـ”نصر الله”: “نستغرب تهجمك بصوت مرتجف وأسلوب صبياني على إقليم كردستان وقائد أمة، ونسيت أنك منذ سنوات لم تر أشعة الشمس وتعيش في السراديب، فيما تتطاول على شعب شجاع”.

وأضاف: “بدلا من هذا التطاول، كان الأجدر بك أن تكون عونا لهذا الشعب الذي يعاني الظلم منذ عقود”.

واختتم المتحدث باسم حكومة الإقليم قائلاً: “أنت الذي لا تستطيع أن تخرج رأسك خشية أعدائك تتطاول على شعب لا تربطك به أي صلة. الرئيس بارزاني رمز نضال أمة، وأنت أجبن وأصغر من أن تتطاول عليه”.