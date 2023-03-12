حكومة نتنياهو تتهم ادارة بايدن بتمويل الاحتجاجات في اسرائيل

اتهم مسؤول كبير في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد، ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن بتمويل الاحتجاجات التي تشهدها الدولة العبرية ضد خطة الحكومة للاصلاح القضائي.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" عن المسؤول الذي رافق نتنياهو خلال زيارته الاخيرة الى ايطاليا ان "الاحتجاج ممول ومنظم بملايين الدولارات".

واضاف "نحن نتابع ما يحدث. هذه عملية منظمة على مستوى عال. هناك مركز منظم تتسع من خلاله التظاهرات بطريقة منهجية".

وتابع المسؤول الاسرائيلي "من يمول التنقلات، والاعلام والمنصات؟ هذا امر واضح بالنسبة لنا".

وبحسب "تايمز اوف اسرائيل"، فقد اكد عضو في حاشية نتنياهو ان المسؤول الكبير كان يشير الى الولايات المتحدة.

واشارت الصحيفة الى ان اتهامات مماثلة كانت صدرت الاسبوع الماضي من محلل سياسي مقرب من نتنياهو، وذلك خلال مقابلة مع القناة 14 المؤيدة لرئيس الوزراء الاسرائيلي.

والسبت ايضا، شارك يائير ابن نتنياهو مقالا في موقع بريتبارت اليميني المتطرف يزعم ان وزارة الخارجية الاميركية مولت احدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات.

وكانت الولايات المتحدة ابدت قلقها ازاء خطة حكومة نتنياهو، اليت توصف بانها الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل، والرامية الى ادخال تعديلات تحد من صلاحيات المحكمة العليا وتمنح الحكومة نفوذا اوسع في ما يتعلق بتعيين القضاة.

وينظر الى التعديلات على نطاق واسع بانها تهدف الى منع عزل نتنياهو وحمايته من الدخول الى السجن، حيث انه يواجه حاليا محاكمات في قضايا فساد.

ويبدو الائتلاف الحكومي مصمما على تمرير التعديلات بالرغم من الاحتجاجات والانتقادات الدولية، حيث اعلن لجمعة عزمه على طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة نهائية في الكنيست (البرلمان) هذا الاسبوع.