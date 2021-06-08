حكومة نتنياهو توافق على تنظيم "مسيرة الأعلام" بالقدس

هددت حركة حماس بإعادة التصعيد وتكرار سيناريو الشهرين الماضيين، إن اقتربت المسيرة من المسجد الأقصى.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، موافقتها على تنظيم "مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل، لليمين المتطرف في القدس، بعد يوم من رفض الشرطة لها.

وقال الناطق باسم الحكومة، أوفير جندلمان، في بيان نشره على تويتر، إن المسيرة سيتم تنظيمها في 15 يونيو الجاري، "بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة".

وجاءت الموافقة على إجراء المسيرة بعد اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المنتهية ولايته، ووزير الدفاع، بيني غانتس.

وكان سياسيون إسرائيليون من اليمين المتطرف، قد تعهدوا بتنظيم المسيرة دون إذن رسمي.

فيما هددت حركة حماس بإعادة التصعيد وتكرار سيناريو الشهرين الماضيين، إن اقتربت المسيرة من المسجد الأقصى.

وتشهد منطقة القدس الشرقية توترات مستمرة منذ شهرين على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وتوسعت الاحتجاجات إلى أنحاء متفرقة من القدس وخاصة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأدت القضية إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما، أدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا، ودمار هائل في القطاع. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.

وكانت محكمة إسرائيلية أرجأت، الشهر الماضي، جلسة استماع في القضية، لم يحدد موعدها بعد.

وتسعى الجمعيات اليهودية إلى إخلاء منازل 58 أسرة فلسطينية أخرى، وفقا لمنظمة "السلام الآن". ويقول الفلسطينيون إن خطر الإخلاء يهدد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.